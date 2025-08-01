歐股新興股 內需添動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

關稅烏雲逐漸散去，加上美元弱勢及貨幣寬鬆環境，美股以外的投資機會值得注意。法人指出，看好歐洲製藥及內需相關、印度內需消費、拉丁美洲內需消費與資金回流、台灣半導體周期復甦等題材。

美國與歐盟於7月27日達成貿易協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅。日本、南韓（皆為15%）、印尼與菲律賓（皆為19%）的貿易協議也已相繼達成，印度稅率則是25%。

法國巴黎銀行財富管理指出，儘管實際關稅水準普遍低於市場預期，但整體平均有效關稅率可能仍略高於15%，高於法巴預估。整體而言，貿易談判的不確定性正大幅下降，有助於穩定全球經濟、抑制經濟衰退的風險。

法國巴黎銀行對整體股市維持中立看法，但減碼美股，偏好定價能力穩定的國際化企業。全球主要股市仍受美股強烈影響，目前美股估值仍高，反映市場極度樂觀。一旦關稅對經濟的衝擊浮現，考驗樂觀情緒，美股很可能帶領全球股市修正。

法國巴黎銀行重申加碼歐股，偏好受惠於擴張性財政政策、以內需為導向的企業。德國中型股指數仍是首選之一，製藥產業可望持續受惠人口結構強勁與估值吸引力，但汽車產業仍維持減碼，因為關稅稅率仍為去年的六倍，且電動車仍面臨來自中國大陸的競爭加劇、市場需求疲弱等結構性挑戰。

新興股市也受惠市場資金分散布局至非美市場。今年來美元指數下跌8.8%，新興股漲16.4%，優於全球股市11.2%。其中，新興歐股漲36.2%，其次拉美漲20.8%、新興亞洲漲16.9%。

國泰投顧指出，美中簽署貿易協議，貿易緊張關係趨緩。此外，亞洲多國積極推廣政策刺激經濟，如中國推行刺激消費政策並降息降準，印度推行生產連結獎勵計畫、擴大政府資本支出及降息降準，台灣推行投資台灣招商引資政策等。

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