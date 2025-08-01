全球型優質債 抗亂流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國聯準會（Fed）7月30日如市場預期維持利率不動，專家看債市未來有三個觀察趨勢。(路透)
美國聯準會（Fed）7月30日如市場預期維持利率不動，專家看債市未來有三個觀察趨勢。(路透)

美國聯準會（Fed）7月30日如預期維持利率於4.25～4.5%、連五次按兵不動。法人指出，Fed年底前可能只降息一次，建議投資人分散布局全球債券商品，尋求優質債息、抵禦市場波動。

Fed主席鮑爾表示，美國經濟仍具韌性、貨幣政策仍適當，整體立場偏鷹，加上美國第2季經濟成長率及民間就業報告亮麗，淡化9月降息預期。根據芝加哥商業交易所FedWatch，市場預期Fed在9月按兵不動的機率53.5%，略高於降息1碼（即0.25個百分點）機率的46.5%，下半年可能僅降息1碼，時間為10月。

圖／經濟日報提供
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富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，Fed年底前應該只會降息一次。綜合考量財政赤字與經濟表現持續強韌，以及下一任Fed主席可能面臨的寬鬆壓力，預期美國公債殖利率曲線將趨陡、長天期殖利率端維持於較高水準，10年期公債殖利率可能將處於4.5~5%之間。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，債市未來有三個觀察趨勢，首先仍是Fed的利率動態。關稅對於通貨膨脹及經濟的衝擊逐漸顯現，Fed若以抗通膨為優先，恐無法太快降息。其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或非系統性風險。

第三則是美元貶值。川普上任後，儘管海外對美元資產需求仍強，但美元仍然貶值，部分原因在於國際投資人藉由貨幣對沖操作降低美元曝險。

富達國際宏觀與戰略資產團隊史丹頓（Max Stainton）指出，由於Fed明年可能會有兩個席位替換，預期Fed的組成將逐漸轉向鴿派。相對於美國，其他國家央行擁有更大的降息空間，關稅所驅動的通膨是美國特有的現象，其他國家則面臨貿易協議所帶來經濟逆風。

富達國際表示，在經濟不確定性提高且波動度可能增加的情況下，建議投資人保持分散布局，從優質基本面與合理評價面出發，以全球優質股息策略搭配全球優質債券，在全球各地找到收益機會，抵禦市場波動。

富蘭克林投顧認為，美元為國際準備貨幣的地位現在仍無法取代。採取中天期持債、廣納各類債券機會的美元精選收益複合債型基金仍可做為配置核心，並可搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，參與全球更廣泛的投資機會。

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