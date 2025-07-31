渣打銀行 CIO 系列基金再添強檔 CIO 精選保守基金上場

渣打國際商業銀行攜手歐洲第一大、全球前十大資產管理集團的鋒裕匯理投信，推出的CIO系列基金，將渣打集團首席投資辦公室 (Chief Investment Office, CIO) 對市場的前瞻觀點，由鋒裕匯理投信投資團隊轉化為實際的資產配置布局。CIO系列基金共有四檔多元基金，協助投資人依據不同風險屬性與理財目標靈活建構投資組合。

本次新推出的「鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金（下稱「CIO精選保守基金」）為系列基金中產品風險等級最低，專為追求資產穩健增值與低波動的投資人所設計。

CIO精選保守基金配置著重信用評等A級以上之高信評穩健債，包含中長天期政府公債、短天期政府債、證券化資產及投資等級公司債等，作為資產核心，提供長期穩定收益來源。另有配置高信評短期債以強化整體流動性與彈性，以及適度配置非投等債、新興市場債等債種，以爭取額外利差與增益潛力。

CIO精選保守基金精選S.C.B.全球債組，打造輕鬆且便捷的投資工具：Short-Term：配置短天期債券，提高資產流動性與穩定性。Crossover HQ (High Quality)：聚焦跨資產優質債券配置，標的涵蓋更廣，提供收益來源多樣性。Bond FoF (Fund of Funds)：為主動式債組基金，以雙強專業管理機制強化。

隨著CIO精選保守基金的上線，CIO系列基金已全數在台灣市場推出，不僅囊括全球市場主要資產類別，有效進行多元布局與分散風險；更涵蓋不同風險屬性的配置策略，供投資人量身挑選適合的基金，涵蓋：收益型基金、成長型基金、均衡型基金及保守型基金。