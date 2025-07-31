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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

7月以來生技基金領漲產業型基金 擊敗天然資源及科技基金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

理柏資訊統計，7月初到28日為止，以新台幣計算，在產業型基金之中，生技基金平均大漲8%，為漲幅冠軍；其次是天然資源基金，平均漲3.8%；季軍為科技基金，平均漲3.3%；第四名為公用事業基金漲2.7%，第五名為黃金及貴金屬基金漲2.4%。

今年以來，仍以黃金及貴金屬基金狂漲41.3%最強，其次是天然資源基金漲3.5%、科技基金漲0.8%，但生技基金跌6.2%，表現最弱。

富蘭克林投顧分析，美國食品藥物管理局（FDA）啟動執行長（CEO）傾聽之旅，直接與生技業溝通，以加速創新藥品審查，加上有個別藥物臨床試驗結果佳，帶動生技產業型基金7月以來平均上漲8%領先，擺脫今年以來疲勢。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人麥可羅（Evan McCulloch）表示，生技產業預期的併購活動、精準醫療、人工智慧（AI）持續創新、資本管道改善、腫瘤學和基因療法等高成長領域的實力堅強，可持續提振整體生技股前景。如果生技公司擁有創新產品線，特別是在腫瘤學、罕見疾病領域，仍被廣泛視為有吸引力的併購目標，因此易有爆發性的機會可期。

腫瘤 生技產業 富蘭克林投顧

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