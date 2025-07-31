三大消費產業 獲利看俏

隨著經濟穩定擴張，三大消費亮點出線。在全球消費結構持續升級的帶動下，數位消費、體驗服務與必需性消費將帶動三大消費概念產業獲利進入高速成長的黃金階段，其中又以數位消費相關的通訊服務的獲利年增幅最為亮眼。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，分析三大亮點消費產業，與消費相關通訊服務包括臉書、網飛（Netflix）等互動式媒體及服務、娛樂類股，非核心消費則是以綜合商品零售、汽車、餐飲旅遊為主的亞馬遜、特斯拉、Booking.com等，至於必需性消費為消費者常見核心消費經銷及零售、日用品業者好市多、沃爾瑪、寶僑等。

以美國消費市場為例，數位消費商機年增幅大幅高於整體消費產業擴張速度，反映數位消費將逐步成為趨勢主流，其中前五大數位消費廠商占整體數位消費市場達77.6%，顯示龍頭產業主導整體產業發展。

從美股企業財報也可看出數位消費商機持續成長，常李奕翰指出，網飛本次繳出優於預期的財報數據，不僅第2季營收較去年同期成長近16%，同時亦上修全年財測，除受惠於弱勢美元，網飛的訂戶數和廣告收入均穩健成長也推升營收動能，也讓網飛設下在2030年前實現營收翻倍、躋身「市值兆美元俱樂部」的目標。

從MSCI通訊服務指數、MSCI全球非必需消費指數走勢來看，兩者雙雙轉強，特別是通訊服務指數率先創下歷史新高且持續揚升，反映出數位消費商機帶動的浪潮持續發酵。以美國為首，包括歐洲、日本等大國整體消費動能仍相當強勁，建議投資人鎖定消費大國動能，布局持續受惠於長期結構性消費趨勢的大型龍頭企業。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，美國經濟目前保持穩定，近期通膨預期數字已有滑落，加以消費信心反彈，帶動全球非必需消費類股近一季漲幅達兩位數。