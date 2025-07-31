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全球市場回穩 跨國平衡基金績效回升 經理人建議適度配置

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
跨國平衡基金 紅通通（聯合報系資料照）
跨國平衡基金 紅通通（聯合報系資料照）

全球股市下半年以來擺脫關稅不確定性，呈現驚驚漲走勢，部分市場屢寫今年來新高，股債彈性配置的跨國平衡型基金隨市場風險情緒回穩，操作也轉趨積極，透過多元布局策略，績效同步開紅盤。

根據理柏資訊統計至29日，近一月及近一季不論是全球型、亞洲區域型及新興市場型平衡基金，類型皆繳出正報酬，部分單一國家平衡型亦有突出表現；進一步分析上述績效相對較凸出標的，其持股比重多有逾六成，其中，復華中國新經濟平衡、復華全球平衡等基金更有逾七至八成。

衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數4月初一度飆升至60，隨關稅議題淡化，目前已回落至15左右，創第2季以來新低，進一步帶動美銀美林經理人調查樂觀情緒回升至近五個月以來新高，市場資金轉向布局長線趨勢正向的科技等成長性產業。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，隨各國加徵關稅稅率陸續底定，市場不確定性下降，股市回歸基本面檢視，預期因AI驅動企業獲利成長、美國聯準會接下來有望降息，有助股市延續多頭，因此布局仍採偏多操作，並以美國為長期配置核心，搭配歐、亞股受惠政策或產業趨勢之投資機會，債市則聚焦具降息機會題材標的。

復華亞太平衡基金經理人黃俊瑞指出，美元走弱吸引資金流入亞太市場，因此區域布局增加印度、韓國配置比重，產業以資訊科技等長期動能較佳之類股為主，同時搭配兩成債市部位，透過分散投資組合以因應市場波動。

隨著美國與多國陸續達成關稅協議，全球市場情緒逐步回穩，但台灣與美方的最終談判尚未落定。聯邦投信補充，儘管短期雜音仍在，台灣中長期經濟基本面依舊穩健。據台經院最新預測，2025年台灣GDP成長率上修至3.02%，反映出口及民間投資動能持續回升，尤以AI、高效能運算、雲端應用等新科技需求強勁，帶動供應鏈穩定擴張。6月外銷訂單年增率達24.6%，已連續五個月呈現正成長，顯示台灣科技產業具備紮實動能。

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