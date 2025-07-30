富邦雙核心戰略多重資產基金 8/4開募

富邦投信將於8月4日募集「富邦雙核心戰略多重資產基金」，透過「雙核心戰略」活化資產運用，依據全球動盪指標（G.T.S）監控地緣政治風險，靈活調整「企業獲利驅動」及「地緣風險驅動」兩大核心配置板塊比重，搭配傳統金融市場量化指標控管投資組合波動率，追求低波動及長期回報。成為目前多重資產型基金市場上少見的「收益＋避險＋戰略資產」全方位解決方案。

富邦投信表示，基金設計概念就像棒球場上的攻守兼備戰術，既要爭取上壘率，也要提升防禦力，因此以職棒MVP精神為主軸，強調「攻守雙核心、策略金三角」投資思維。鎖定高企業獲利驅動力標的，提升資產成長性，兼顧Momentum（打擊率）；Volatility（防禦力）方面配置成熟政府債，強化波動防禦能力；Perfection（戰略完整度）則是納入黃金ETF與比特幣ETF，形成完整戰略配置。

雙核心軸線，美元核心資產鎖定美國投資級債、高品質短天期美債及部分美元計價收益性資產，提供穩定現金流與流動性，作為配置基礎。戰略核心資產納入具有抗通膨、避險與長期增值潛力的黃金、商品型資產，甚至延伸至比特幣等虛擬資產，為組合提供額外保護。

與一般多重資產型基金僅著重股票、債券與少量商品不同，富邦雙核心戰略多重資產基金更納入新世代資產。基金擬任經理人陳臻怡指出，該基金是金管會放寬規範後，首批可配置比特幣ETF的產品，透過黃金與比特幣等低相關性資產，分散傳統市場的系統性風險，捕捉戰略資產的長期成長機會。

陳臻怡提到，更關鍵的是，基金並非靜態持有，而是依據全球動盪指標與金融市場量化數據，動態調整美元核心與戰略核心比例。例如，當市場政策不確定升高時，戰略核心比重將提高以分散風險；而市場修正後，美元核心資產比重則會拉高，鎖定收益機會。