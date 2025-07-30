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主動選股 靈活布局抗震

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（30）日無畏川普關稅期限在即，指數收復5、10日線，也讓多檔台股ETF績效紅通通。法人表示，在關稅政策反覆多變下，台股料延續震盪走勢，操作上也更加仰賴選股，建議投資人可透過訴求主動選股、靈活調整部位的台股主動式ETF應對。

觀察近一周包含槓反的75檔台股ETF表現，共有12檔打敗大盤的0.4%。其中，主動式ETF方面，主動群益台灣強棒ETF以2.4%漲幅表現居冠、主動統一台股增長漲1.4%同樣亮眼；富邦臺灣中小、兆豐龍頭等權重、中信綠能及電動車則達1.6%以上，甚至打敗正二型台股ETF，表現亮眼。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式台股ETF優勢在於投組可隨時動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股深受牽動，更凸顯政策雜音籠罩，主動操作、彈性調整持股應對多變局勢的必要性。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，從資金面看，台股融資餘額回升至2,300億，顯示股市未有過熱狀況，即便回檔修正也不易出現如4月初不理性拋售賣壓，仍看好台股在關稅落地後有補漲空間。

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