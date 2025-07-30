台新00986A下月募集
台新投信總經理葉柱均昨（30）日指出，過去十年來，漲最多的是成長股，近期市場震盪下，龍頭企業漲得快又抗跌，台新投信把最強的成長＋龍頭兩大要素加在一起，募集主動台新龍頭成長ETF（00986A），是國內首檔聚焦全球龍頭成長股的主動式ETF。
00986A預計8月4日開募、8月27日掛牌，投資人可輕鬆掌握全球優質龍頭股漲升行情。
葉柱均表示，在市場環境疲弱且需求縮減下，龍頭企業憑藉自身的護城河，能夠優先透過規模及成本優勢，降低對利潤的負面衝擊，且當需求增加時，客戶通常會優先選擇向龍頭企業下單。據統計，2025年第3季至2026年第2季，全球成長股單季EPS成長率皆高達二位數。
主動台新龍頭成長ETF經理人蘇聖峰指出，近年來，無論是低利率或是高利率環境，疫後轉型AI時代，甚至十年以上的長期間， 全球成長股指數表現均遠優於全球一般指數。成長股在基本面支持下均能創造優質績效。
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