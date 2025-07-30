台股多頭續攻 ETF商品九成正報酬 國泰加權正2成長12%最高

隨著美國對等關稅的不確定性漸漸消散，推升加權指數重返23,000點之上，7月以來加權報酬指數漲幅6.4%，帶動投資台股的ETF市價也跟著走揚，整體93.3%繳出正報酬的表現，前十強漲幅均贏過大盤。

根據CMoney統計至30日，觀察投資台股的75檔ETF，平均漲幅3.9%，依序為國泰臺灣加權正2的12.9%、群益臺灣加權正2的12.55%、富邦臺灣加權正2的12.54%、元大台灣50正2的12.4%、國泰台灣科技龍頭7.8%、野村臺灣新科技50的7.38%、中信小資高價30的7.35%、永豐智能車供應鏈7.1%、主動統一台股增長7.03%、兆豐藍籌30的6.9%。

進一步檢視台股ETF前十強標的類型，漲幅前四強都是由槓桿ETF奪下、五檔主題式一般型ETF、一檔主動式ETF入列，截至目前7月以來市場指數一般型ETF表現並沒有強於大盤。

7月台股ETF漲幅前十強

展望後市，國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇分析，雲端大廠持續上修資本支出兩年有餘，顯示整體AI產業成長趨勢不變，未來市場將聚焦在AI應用商機，實現AI應用紅利。

近日市場重點聚焦在聯發科與台達電財報，聯發科今年與輝達合推個人超級電腦晶片GB10，也與華碩合作開發AI PC 產品，在AI應用從雲端結合到地端，有望持續受惠產業成長。台達電持續深耕AI解決方案，除了原有資料中心商機，也有望在智慧工廠與智慧城市等領域發揮所長。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，AI需求熱度未減，帶動相關類股營運，近期召開法說的台股企業基本面穩健，財報仍有優異表現，使先前市場擔憂的匯損出現利空不跌現象。

關稅方面，部分台廠在墨西哥設有廠房，雖然美國宣布對墨西哥課徵三成進口關稅，但AI族群受美墨加貿易協定保護，仍維持零關稅。近期美國解禁輝達H20晶片銷往中國，加上台積電第2季財報優於預期，並上調全年展望，使台股相關類股後市表現不淡。布局首選AI供應鏈，預計該族群將持續為市場資金主流。