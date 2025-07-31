23檔台股ETF表現亮眼 復華中國5G勁揚21%最佳

日本、歐盟等陸續與美國達成關稅協議，加上美國企業財報交出亮眼成績單，帶動市場投資信心，美股屢創新高，推動91.6%的ETF交出正報酬，平均漲幅為3.9%，計有23檔ETF7月漲幅超過一成，其中，復華中國5G漲幅來到21.5%，也是唯一一檔漲幅超過兩成的標的。

根據CMoney統計至30日，7月漲幅超過一成的標的依序為復華中國5G的21.5%、期街口布蘭特油正2的19.9%、中信中國50正2的15.5%、富邦越南13.9%、中信電池及儲能13.7%。

此外，還有國泰臺灣加權正2、富邦ESG綠色電力、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、永豐中國科技50大、元大台灣50正2、元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2、國泰智能電動車、國泰數位支付服務、復華香港正2、富邦深100、期街口道瓊銅、FT潔淨能源、中信中國高股息、群益深証中小、國泰基因免疫革命，漲幅介於10.07%至12.9%之間。

進一步檢視漲幅超過一成ETF的投資區域，以大中華區最多，陸港股共十檔、台股四檔、全球股六檔、商品類兩檔、越南股一檔，多數反映落後補漲。

唯一一檔高股息商品繳出單月漲幅超過一成的是中信中國高股息。

中國信託投信ETF經理人葉松炫表示，近期陸港股市表現亮眼，主因包括兩大利多政策支撐。首先，中國人民銀行宣布擴大債券通「南向通」投資者範圍，便利境內機構投資港幣債券，有助推動人民幣國際化並鞏固香港作為國際金融中心的地位；其次，美國對輝達與超微部分晶片產品放寬出口限制，有利兩岸半導體與科技產業鏈發展，進一步提振投資信心。

國泰智能電動車近來表現亮眼，ETF經理人游凱卉指出，AI晶片領域的領頭羊輝達與超微受惠於AI伺服器與自駕車晶片需求強勁，股價頻創新高，成為ETF上漲的主要動能。

而電動車產業部分，特斯拉則因Robotaxi與FSD（全自動駕駛）整合進展順利，加上降價策略奏效，市場信心逐步回升；中國電池龍頭寧德時代在政策扶持下維持穩健表現；歐洲工業巨擘ABB則因財報優異與需求回溫，股價同步走強。