大中華基金 報酬率優於陸港股ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

陸港股在AI崛起及新技術商業機會湧現帶動下，上演「轉型牛」行情，大中華基金藉由經理人靈活選股操作策略，繳出亮眼成績單，近一季報酬表現優於陸港股ETF。

陸港兩市主要指數近期持續震盪走高甚至屢創今年來新高，並帶動大中華基金及ETF績效，其中聚焦資訊科技類股標的表現最為突出。理柏資訊統計，投信投顧公會分類當中的大中華基金近三月平均報酬達5.2%，優於ETF的5.0%，其中元大大中華TMT、復華華人世紀、統一大中華中小、宏利精選中華及統一強漢等基金，因同期間報酬有13-19%，ETF部分則以復華中國5G（00877）漲幅近三成最為亮眼。

投信法人表示，儘管中國經濟仍面臨成長放緩、通縮壓力及房地產市場低迷等逆風，但隨關稅議題影響淡化、資金流入，投資市場轉為關注科技創新、自主可控及低估值週期修復等題材，建議後續布局可留意相關產業升級投資機會。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，AI是成長大趨勢，加以DeepSeek的AI模型出世，激勵中國科網股評價回升，隨本土AI生態系統蓬勃發展，看好相關供應鏈表現機會，此外，因應全球政經情勢變化，也靈活布局於與中國貿易往來主要國家產業標的，抓住市場變動帶來的趨勢成長契機。

復華中國5GETF經理人吳允翔表示，全球對AI算力需求持續增長，也為中國AI市場注入新一波成長動能，並同步推升高速傳輸需求增溫，挹注AI基建、5G設備與高效運算等產業成長動能。

統一大中華中小基金經理人陳意婷指出，中國近期推動「反內卷」政策，立法整治惡性價格戰與企業惡性競爭，促使產業供給側結構性改革。這項政策將影響電動車、太陽能、鋼鐵等製造業，提升企業盈利能力並改善市場秩序，長線有利中國股市基本面。

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