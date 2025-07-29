多元靈活策略 提防亂流

雖然美國陸續與多國達成貿易協議，推升主要股市衝到歷史高點或波段高點，但美國聯準會（Fed）下半年降息前景不明，市場仍充斥不確定因素，法人指出，Fed本月應該維持利率不變，最快可能在9月降息，投資人宜採取多元靈活的投資策略，以因應不確定的環境。

全球最大資產管理公司貝萊德指出，美國企業財報季已由部分大型科技公司率先揭開序幕，市場焦點重新回到人工智慧（AI）與資本支出議題。貝萊德看好AI的長期成長動能，因此仍維持加碼美股的立場。

富達國際指出，美國財報強勁，顯示消費動能與經濟韌性推動企業保持優異的獲利。不過，許多正面消息已被市場消化。在新的市場環境下，全球股市進入較均衡的競爭格局，為全球股息投資策略帶來絕佳的機會。

展望後市，富達國際建議，現階段應避免集中布局單一市場，全球股息策略可以掌握不同區域的成長周期，同時降低單一市場的特定風險。

債券方面，貝萊德認為，「黏性通貨膨脹」限制Fed降息空間，對美國長天期公債持審慎態度，偏好短至中天期美國公債、不動產抵押貸款證券及特定信用債券。由於經濟成長展現韌性，企業的資產負債表依然穩健。