看好美國降息循環 資金轉向債市避險 投等債 ETF 申購火熱

今年上半年債券ETF共淨贖回740億元，其中，4月淨贖回835億元，而隨著股市指數攀升、債券固定收益避險特性，重新奪回投資人目光，統計7月以來流入約700億元創今年以來最高紀錄，集中在高信評投資級債與長天期公債，淨申購最多的元大AAA至A公司債（00751B）吸引近百億資金流入。

統計7月以來至25日的債券ETF申購狀況，前十名以投資等級債與公債為主，其中，投資等級債熱度最高，合計386.6億元占近五成。以個別標的來看，又以元大AAA至A公司債熱度最高獲95.52億元、其次則為凱基A級公司債、群益ESG投等債20+分別有80.12億元與72.83億元。

7月以來債券ETF淨申購前十名

第四至十名依序為國泰10Y+金融債、國泰20年美債、元大美債20年、群益投等新興公債、中信優息投資級債、復華20年美債、元大美債1-3，金額落在22.9億元至62.5億元間。法人分析股票指數挑戰新高的同時，債券反映市場對基準利率及通膨預期，價格走勢相對穩定，且對於台灣投資人，第2季新台幣對美元匯率變動已反映於國內掛牌債券ETF，投等債以目前5%至6%指數殖利率，具收益避險價值。

凱基A級公司債研究團隊表示，市場預期美國聯準會（Fed）即將啟動降息循環，加上關稅落地後對企業獲利影響程度尚存變數，導致資金持續回流債市尋求避風，其中，兼顧信用風險與利率風險的高評級信用債，投資吸引力湧現。

展望後市，對等關稅變數與美國財政赤字仍將牽動利率走勢，致使聯準會降息決策空間受限，因此在債券ETF投資上，建議布局存續天期居中的高評級信用債，以降低利率波動帶來的影響。

7月以來債券ETF淨申購前十名

群益投等新興公債經理人謝明志表示，川普延長關稅暫緩期，為各國談判爭取更多時間，加上多數協商已獲進展，關稅衝擊鈍化。同時，新興市場通膨維持可控水準，經濟成長動能相較成熟市場更為強勁，有望吸引資金流入並推升債市表現。綜合考量，維持對新興債市中性偏多的展望，後續表現仍具韌性與潛力。