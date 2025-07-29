美歐在上周末達成貿易協議，美方對歐盟商品關稅降至15%。隨著更多的貿易協議即將宣布，市場對於關稅的不安減輕，在台股方面，接下來財報逐季走升機會大。而台股股匯雙漲有望吸引投資資金進駐、推升行情，建議可趁股價回檔之際，布局台股基金，掌握下半年投資契機。

根據CMoney統計，自今年低點4月9日以來，至7月28日台股已有34%漲幅，而186檔台股基金中計有五檔績效超越大盤兩倍之多，其中日盛新台商、野村鴻運、日盛日盛與野村台灣運籌等基金漲幅超過70%，表現相對出色。

富邦投信表示，本周將有FOMC會議、美國PCE報告、美國就業報告等重要經濟數據，且美股重量級科技公司將發布財報，都是本周需要密切注意事件。由於美國就業數據偏多已然減輕市場對於經濟放緩擔憂，同時也帶動消費信心自5月見底後、6月持續呈現回穩，而市場風險偏好也在6月持續正面表現，引領股市創下歷史新高。反觀過往，消費信心見底後一年S&P500總報酬平均逾24%，顯示消費信心落底回穩之際往往也是股市中長期起漲時機。

富邦投信指出，時序進入下半年，市場往往更積極尋找明年成長的關鍵企業，使能見度佳的AI供應鏈成為投資資金集中的焦點！對於台股後市，最大壓力—關稅、匯損有望逐漸淡化，且AI發展加速推進，強化市場資金進駐台股，研判行情有望從科技權值股再持續擴散到中小型成長股，主動選股操作將有超額報酬機會。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，因美國尚未公布台灣關稅稅率，市場觀望氣氛較濃。除了關稅，隨著第2季季報陸續在7月中下旬陸續公布，市場將聚焦檢視企業獲利能力，以及對於下半年景氣的展望，短期內股市將以高檔區間整理為主。整體而言，因本周關稅結果揭曉、Fed 7月利率會議，加上7月中下旬進入財報周，揭露第2季財報受匯率影響程度以及下半年展望，操作上可逢高減碼，獲利了結，不過隨著時間邁向2026年，產業布局上AI需求還是最明確的，建議逢拉回時，可持續布局AI Server及其零組件、散熱、先進製程半導體。