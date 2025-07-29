中租基金平台三大優勢助攻 TISA開戶件數激增70%

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）制度實施，為台灣基金投資市場注入全新活力。中租基金平台為首家上架TISA基金的民營銷售機構，搶下市場先機，創下亮眼的開戶成績。

中租基金平台統計，7月1日TISA基金上架後，新開戶件數較上半年月平均大幅成長近70%；實際完成開戶數也成長約50%；既有用戶一鍵開通TISA帳戶的數量也與日俱增，顯示投資人對於TISA制度不僅討論度高，且實際開戶意願顯著提升，為國人自提退休金再邁進一大步。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示：「想贏得投資人的青睞，差異化是致勝關鍵。創新交易機制、彈性扣款日期與專人顧問服務，是我們最有利的獨特優勢。」

所謂的平台創新交易模式，是指領先業界的「中租靈活扣」定期定額服務，相較於其他平台同業的定期定額、定期不定額機制，「中租靈活扣」特別內建兩項「定期不定額」智慧加減碼進階功能，讓投資人購買TISA基金時可搭配使用，運用市場低檔時增加扣款、高檔時減少扣款的策略，幫助投資人在市場波動中達到優化投資成本、提升報酬機率的效果。

兩項進階功能包含市面常見的「均價扣」功能，以投資人持有的基金庫存報酬率表現來決定投資金額的增減，另一項「均線扣」則是中租基金平台獨家提供的突破性功能，首創將股市技術分析指標「均線」概念導入基金投資領域，可設定基金淨值跌破N日均線即觸發加減碼的扣款機制。投資人可自由選擇10日、20日、60日、120日四種均線（即雙周線、月線、季線及半年線），並可同時設定多達四個自動觸發加碼條件，打造專屬的階梯式投資策略。

在申購TISA基金的彈性上，中租基金平台也展現貼心巧思，不同於其他平台定期定額首次扣款成功後，便無法變更扣款日期的限制，中租基金平台提供每月1到31日彈性扣款日任選，且變更扣款日也不會造成契約中斷，方便投資人配合薪資發放或獎金入帳時間調整扣款日期，大幅提升資金運用的便利性及靈活度。