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7月以來 大中華、台股及新興亞洲等三類基金領漲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
理柏資訊統計的7月以來新台幣兌美元回貶0.98%，海外基金換回新台幣產生匯兌收益，擺脫連續三個月的匯損。基金示意圖。圖／AI生成
理柏資訊統計的7月以來新台幣兌美元回貶0.98%，海外基金換回新台幣產生匯兌收益，擺脫連續三個月的匯損。基金示意圖。圖／AI生成

7月以來，美元指數DXY回升1.82%，終結連六個月貶值。理柏資訊統計的7月以來新台幣兌美元回貶0.98%，海外基金換回新台幣產生匯兌收益，擺脫連續三個月的匯損。

美國關稅陸續揭曉，加上美元止跌回升，7月以來海外基金擺脫匯損，普遍收紅，以大中華股票、台股及亞洲（不含日本）基金平均漲幅最高。法人指出，後續要觀察美國關稅、企業財報及美國聯準會（Fed）政策。

理柏資訊統計，以新台幣計價，7月初到28日為止，國內核備的967檔境外基金（包括股、債、平衡型、票券、另類投資）平均上漲2.2%。其中，626檔股票型基金平均上漲2.7%，55檔混合資產（平衡型）基金平均漲1.9%，264檔債券型基金平均上漲1.1%。

各區域股票基金中，7月以來以大中華股票基金平均漲7.7%最強，其次是台股基金漲6.5%、亞洲（不含日本）股票基金漲4.5%，都領先美歐股票基金。富蘭克林投顧分析，美中貿易協商持續朝正面發展，中國大陸在美國以外的市場出口強勁，且政策有利落後產能有序退出，激勵大中華股票基金領漲。

富蘭克林投顧表示，美國對日本、歐盟、印尼等都達成更低的稅率，且川普簽署「大而美法案」，市場以正面解讀將可刺激經濟，加上科技與金融股財報亮麗，美股再創歷史新高。全球股市已連四個月上漲，展望8月，仍須關注後續的關稅協商進展、企業財報及8月下旬全球央行年會時主要央行立場。

富蘭克林投顧表示，關稅衝擊仍未顯現，股市卻普遍領先創新高，若有風吹草動，恐拉回震盪。建議核心首選平衡型基金、中天期債為主的複合債、非投資等級債券基金；股市建議定期定額布局長線趨勢正向的創新科技產業；另外可布局全球公債或新興國家當地公債基金、日本和印度股票基金，以分散風險。

股票 日本 關稅 境外基金 美國聯準會 富蘭克林投顧

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