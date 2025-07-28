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韓股、台股 外資青睞

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股持續創新高，外資上周在新興亞股中也持續布局東北亞，以對南韓買超16.4億美元最多，其次是台股的14.2億美元；賣超則以印度的2億美元最多，其他則都不到1億美元。新興亞股上周漲多於跌，以印尼大漲3.1%最強，其次是越南漲2.2%，僅兩個市場下跌，即印度跌0.3%、台灣跌0.08%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到16.9億美元；賣超則以對印度賣超90億美元最多，其次是南韓的63.3億美元、印尼的36.1億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲33.7%最優，再來是越南的22.9%、印尼的8.1%，但泰國大跌13%最重，其次是馬來西亞跌6.8%。

霸菱投顧指出，儘管南韓今年以來領漲亞股，但投資機會仍多。新政府正迅速推動資本市場改革法案；目前的地緣政治格局有利於南韓領先的工業股（如國防、造船、電力和核能）；南韓流行音樂的風行則有助於美容產業。

印度今年持續遭外資賣超，但今年來漲幅仍有3%。群益印度中小基金經理人向思穎表示，受關稅未定影響，印度股市7月來持續盤整，但最近企業獲利上修家數明顯增加，有望提振投資人信心。展望後市，在低通貨膨脹、降息環境下，農村消費復甦增速明顯，將嘉惠非核心消費相關類股。至於國防及電力設備族群，則受惠於政策支持。

台股上周微跌，但今年來仍維持正報酬。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股量能維持於月均量之上，加上季線與年線即將形成黃金交叉，若量能持續回升，將有利盤勢維持高檔。另外，近期除了人工智慧（AI）族群為盤面主軸之外，部分傳產股也加入類股輪動，有利多頭行情延續。

安聯投信台股團隊指出，電子股財報法說自7月中旬逐漸進入高峰，營運展望與財報表現成為關注焦點。

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