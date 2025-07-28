海外平衡型基金表現穩健 採多元投資有效分散風險

美國AI科技股價格持續攀升，不過，風險仍不容忽視，川普關稅將於8月1日陸續公布，且隨著財報季展開，投資人持續關注企業對未來業績的預測與指引。法人指出，亂局之下資產配置格外重要，投資標的多元，較能落實分散風險，兼顧收益與成長，可以留意海外平衡型基金。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美日達成貿易協議，對日本關稅降至15%；歐盟部分美國總統川普與歐盟執委會主席馮德萊恩日前也達成框架貿易協議，美國政府將對大多數歐盟商品徵收15%進口關稅，避免一場跨大西洋大規模貿易戰。

根據統計，美國與歐盟27國的貿易額，占全球貿易總額的近三分之一。協議宣布後一小時內，歐元兌美元、英鎊和日圓應聲上揚。就盤勢上，美國總統川普宣布達成貿易協議及更多談判取得進展，同時造訪聯準會後稱不再考慮解雇主席鮑爾，加上科技巨頭財報亮眼，有利支撐市場氛圍。

國泰投信分析，根據美國勞工部數據顯示，7月6日當周首次申請失業救濟的人數減少7,000人，降至221,000人，創下三個月以來新低，美國新增申領失業救濟金的人數已連續五周下降，而6月美國失業率降至4.1%。

勞動力市場新增14.7萬個工作崗位，高於預期的11萬，種種數據顯示美國勞動力市場持續穩健，對於美國股市或債市都是利多，建議投資人可以把握殖利率處在相對高點、美元相對弱勢的情況下，加碼投資國泰美國多重收益平衡基金採用定期定額策略，分批進場累積基金單位數。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，主動式基金由專業經理人親自操盤，能即時動態調整，追求更佳的投資成果，因應投資人不同匯率與風險偏好的資產配置需求，為投資人打造更彈性的投資組合。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著美中關稅談判結果陸續揭曉，市場不確定性降低，樂觀情緒也隨之升溫。在這種環境下，建議不重押單一市場，秉持分散投資為重要原則。

債市策略部分，可聚焦收益，偏好信用債券甚於利率債券；公司債展望上，考量經濟衰退風險降低，風險情緒回升，有利信用利差收緊。