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富坦日本基金 績效亮眼

經濟日報／ 張瀞文
境外日本股票基金績效
境外日本股票基金績效

日本在執政聯盟失利的參議院改選後，隨即迎來與美國達成貿易協議、成功將關稅調降至15%，推動在選前因市場態度觀望導致走勢溫吞的日股，過去一周一躍而為全球表現最佳的主要股市。

法人分析，出口不振在今年上半年拖累日本經濟成長，但在美日達成協議、美國對日本汽車進口關稅下調至15%後，預估今年下半年出口對日本國內生產毛額（GDP）拖累程度將明顯縮減。

法人指出，商品出口加計服務業出口僅占日本GDP比重約23%。民間消費、企業資本支出、政府支出等內需部門，才是現階段組成日本GDP的關鍵。事實上，日本內需情勢更為重要。

此外，專家也點出，東京證交所積極推動改善公司治理，上市公司可能減少超額現金儲備，增加買回庫藏股或增加配發股利、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務。這些措施對股東友善，有助吸引資金回流日股，這是持續看好日本的關鍵利多。

就股市表現而言，即便歷經過去一周漲勢，日本東證指數今年以來漲幅也僅達高個位數，卻有不少日本基金績效遠優於對應指數，凸顯日本也是相當適合選股投資人的市場。

理柏資訊統計，富蘭克林坦伯頓日本基金今年來上漲19.0%，相較同類基金平均或東證指數，領先幅度超過10個百分點，績效亮眼。據了解，該基金能明顯勝出，關鍵就是經理人能因應日本國內外總體經濟情勢變化，靈活配置於最具競爭力的投資標的。

在富蘭克林坦伯頓日本基金的前十大持股中，良品計畫（無印良品營運商）年初以來漲幅已翻倍，該公司去年底管理階層異動並啟動三年大計後股價即啟動漲勢，公司營運狀況持續改善，同步帶動股價強漲。另外，國防相關持股IHI與三菱重工年初以來分別漲逾七成與六成，明顯受惠於日本乃至歐洲等地增加國防支出的趨勢，在在印證經理人選股眼光獨到之處。

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