富邦雙核心基金 下月募集

富邦投信昨（28）日發表「富邦雙核心戰略多重資產基金」，8月4日起正式募集，富邦投信董事長黃昭棠表示，該基金以「攻、守雙核心」為特色，就像棒球場上攻守兼備的戰術，既能把握機會，也能穩健防禦。

面對全球市場風雲詭譎，投資策略也需要更高的靈活度。美國8月1日新對等關稅將正式上路，地緣政治風險持續升溫，通膨壓力仍未完全消退。

黃昭棠指出，這檔基金採用風險監控機制，透過「企業獲利驅動＋地緣風險驅動」靈活調整資產部位，進行投資組合波動率控管，追求低波動及長期回報。以職棒MVP精神為設計理念，打造「策略金三角」，同時兼顧Momentum（打擊率）、Volatility（防禦力）與Perfection（強戰略）。

在打擊率上，基金鎖定具備高企業獲利驅動力的標的，爭取完美上壘機率；在防禦力上，透過配置成熟政府債，提升防禦率；在強戰略布局上，納入黃金ETF與比特幣ETF等新世代資產，成就策略金三角價值。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，該基金透過「雙核心戰略」活化資產，依據全球動盪指標（G.T.S）監控地緣政治風險，靈活調整「企業獲利驅動」及「地緣風險驅動」兩大核心配置板塊比重，同時搭配傳統的金融市場量化指標進行監控，控管投資組合波動率，追求低波動及長期回報。多重資產配置上該基金由傳統倚賴企業獲利成長的單核心策略，升級至納入環球債、黃金ETF及比特幣ETF雙核心戰略。

陳臻怡指出，隨著美國政府規劃讓規模達9兆美元的美國退休金市場開放投資加密幣，機構投資需求有望持續擴大，尤其近期美國眾院壓倒性通過三大加密貨幣法案，推動比特幣於7月17日突破12萬美元。