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非投等債雙多 後市可期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

根據集保中心25日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少3,804人，今年以來減少14.3萬人，總受益人來到195.7萬人。其中仍有12檔呈現周、月、年受益人數皆增，前兩名分別是群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債都是非投等債。

群益投信債券ETF研究團隊指出，以原幣美元來看，即使面對今年關稅戰的挑戰，非投等債仍繳出相對亮眼表現，也成為今年最歡迎的債券標的。聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，美國7月PMI數據欠佳，不過初領失業救濟金人數顯示勞動市場仍具韌性，而川普雖持續施壓鮑爾降息，且部分官員談話偏鴿，但市場預估聯準會7月會議降息機率仍低。

雖然美國關稅協議的不確定因素仍在，不過市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入。截至25日當周，美國非投等債淨流入10億美元，連續第13周呈現淨流入，全年淨流入達160億美元。

安聯投信表示，美國對等關稅談判取得進展、經濟持穩具韌性，加上殖利率具吸引力、風險溢酬偏低，非投資級債券漲勢持續。再觀察相關指標，可以發現近期股債波動趨勢趨於穩固，新興貨幣回升，新興市場本地債重拾動能。

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