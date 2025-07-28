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美股迭創歷史新高 台韓受惠於資金流入、投資機會仍多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美股持續創新高，外資上周在新興亞股中也持續布局東北亞，以對南韓買超16.4億美元最多，其次是台股的14.2億美元。今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到16.9億美元；賣超則以對印度賣超90億美元最多，其次是南韓的63.3億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲33.7%最優，台股則漲1.6%。

霸菱投顧指出，儘管南韓今年以來領漲亞股，但投資機會仍多。新政府正迅速推動資本市場改革法案；目前的地緣政治格局有利於南韓領先的工業股（如國防、造船、電力和核能）；南韓流行音樂的風行則有助於美容產業。

至於台股，霸菱投顧指出，隨著對人工智慧（AI）需求的疑慮消退及供應鏈瓶頸解決，台股第2季也強勢反彈。市場前景仍取決於AI的動能，預期仍將保持韌性，尤其看好在AI供應鏈中市占率領先的企業。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股量能維持於月均量之上，加上季線與年線即將形成黃金交叉，若量能持續回升，將有利盤勢維持高檔。另外，除了AI族群為盤面主軸之外，部分傳產股也加入類股輪動，有利多頭行情延續。

安聯投信台股團隊指出，電子股財報法說自7月中旬逐漸進入高峰，營運展望與財報表現成為關注焦點。由於財報表現不一、加上評價面因素，台股布局建議選股不選市。題材上，因為企業獲利有望重新主導行情，因此仍建議留意短線漲多所面臨的評價與調節壓力，布局上仍以AI和半導體股為主。

AI 台股 南韓

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