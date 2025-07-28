國內股票基金7檔淨值站上200元 這家投信3檔入列居冠

台股加權指數近期重返23,000點，國內股票型基金的淨值也跟著回升，根據CMoney統計7/25數據顯示，已有7檔國內股票型基金淨值再度站到200元以上，其中， 統一投信有3檔入列，入榜數量居同業之冠，統一全天候基金以淨值318.88元蟬聯「淨值王」。

因受對等關稅衝擊，國內股票型基金淨值一度在4月大幅跌落。根據CMoney統計數據顯示，4/9國安基金入場護盤當天，僅統一全天候基金的淨值仍力守200元關卡，其餘均跌落至200元以下。到4月底時，也只有統一全天候基金和統一奔騰基金這2檔基金淨值站上200元。

台股大盤近期表現不俗，推動國內股票型基金淨值回升，根據CMoney統計7/25數據顯示，7檔淨值突破200元的國內股票型基金中，「淨值王」是統一全天候基金，淨值達318.88元，第二名為統一奔騰基金，淨值衝上275.96元，同時進榜的還有統一黑馬基金，淨值236.12元，距離自身歷史高位也僅剩一步之遙。

統一投信表示，在市場情緒回穩、外資買盤回流，及美國有望啟動降息的激勵下，預期台股下半年仍有表現空間，但整體波動難免。若投資人有意進場參與台股未來行情，建議現階段宜採分批進場的方式，以降低短期波動的侵擾。