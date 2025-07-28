AI 熱潮席捲全球科技 主動基金軟硬通吃

美國總統川普於15日宣布人工智慧與能源基礎建設法案，旨在推動AI技術從雲端運算深入國家核心基礎設施，鞏固美國在全球AI競爭中的領先地位。同時，輝達（NVIDIA）5月與中東地區啟動AI合作計畫，布局主權AI系統，顯示全球資本與技術力量正加速聚焦於AI的全面應用，為新一波科技成長注入強勁動能。

根據彭博BICS分類統計至6月30日，全球科技產業在過去12個月中展現出卓越的成長動能，營收成長率達8.5%，表現遠超其他產業，亦大幅領先整體產業的5.5%。更令人矚目的是，科技產業近12個月的每股盈餘（EPS）成長率高達19.1%，遠超整體產業的13.2%。科技產業受惠於人工智慧供應鏈的全面發展，從雲端運算擴展至基礎建設領域，為伺服器、網路通訊、軟體服務等相關產業鏈創造龐大的商業機會。相較之下，金融與不動產產業雖維持穩健的獲利表現，但營收成長步調明顯較為緩慢。能源及公用事業則呈現相對疲軟的態勢。在全球經濟環境不確定性高的背景下，科技產業憑藉強勁的成長動能及卓越的獲利能力，成為投資市場的焦點所在。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，當前市場正值第2季財報公布及8月1日關稅政策實施的關鍵時刻，預估美股將維持高檔震盪格局。7月調查顯示，全球基金經理人大幅減少現金部位，反映買盤積極。再從評價面分析，標普五百指數已逼近五年高點，但那斯達克指數仍處五年均值附近的合理區間。根據FactSet最新報告，標普五百指數獲利成長率從第1季的12.9%下滑至第2季的5.6%，獲利增速明顯放緩，但科技股依然表現強勁，資訊科技產業獲利成長率達16.5%，尤其是AI晶片及光通訊產業獲利成長率均達雙位數水準，科技股後市展望樂觀。

統一全球新科技基金鎖定全球AI供應鏈，採取軟硬體並重策略，全方位掌握科技發展趨勢。在泛科技領域中，嚴選具備強勁獲利能力且擁有核心技術優勢的優質個股。經理人郭智偉表示，看好具備獲利上修空間的AI晶片及相關科技硬體產業、受惠AI應用的軟體類股，以及電力相關族群，尤其聚焦於中長期需求明確且估值仍具吸引力的產業。目前在財報利多與政策支持的雙重推動下，股市仍具正向發展動能，科技產業更是資本持續關注的投資重點。不過，貿易政策的不確定性因素依然存在，仍需留意短期類股輪動與震盪。