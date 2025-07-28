台股基金今年來51檔打敗大盤 群益、景順團隊績效並列最優

台股近期在AI、半導體產業發展好消息不斷、政策利多激勵下，由AI、半導體類股領軍攻高，不過因面對川普關稅期限，觀望氣氛濃厚，近一周大盤表現膠著，但仍站穩23,000點關卡，周線下跌0.08%，今年來漲幅則是1.43%。

台股基金因為主動選股優勢，今年來141檔中已經有51檔績效打敗大盤，前十名包括群益台灣精選強棒主動式ETF基金（00982A）、群益長安、景順主流、景順台灣科技、日盛新台商、柏瑞巨人、統一台股增長主動式ETF基金（00981A）、野村臺灣智慧優選主動式ETF基金（00980A）、摩根中小、聯邦中國龍。以團隊表來看，群益投信旗下有2檔上榜與景順並列第一，日盛、柏瑞、統一、野村、摩根、聯邦則各有1檔上榜。

市場法人表示，台股現階段策略仍將著重選股，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，台股類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF或台股基金來作為投資工具。

主動群益台灣強棒ETF （00982A）經理人陳沅易表示，雖然8月1日關稅期現在即，儘管川普關稅政策與言論或可為市場帶來波動，在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠，因此對於台股中長期表現仍正向看待。接下來市場秩序有望隨著與美國取得貿易共識後逐漸恢復，預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。

群益長安基金經理人陳朝政表示，後續來看，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資在2,200多億元低量，籌碼亦未失控，加上全球AI發展趨勢不變，台灣科技廠受惠程度高，故對於台股後市仍正向看待。台股產業配置方面，AI作為未來數年中科技業最重要的發展方向，但不能因為短期產業秩序的混亂而過度保守，此時技術創新及寡占優勢公司仍是選股考量的重中之重，特別著重新產品/新應用，另籌碼集中或相對輕的個股。