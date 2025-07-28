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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

美股、日股 外資點讚

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

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雖然美國陸續與多國達成貿易協議，推升主要股市衝到歷史高點或波段高點，但市場仍充斥不確定因素，美國聯準會（Fed）降息前景不明。法人指出，Fed本周應該維持利率不變，最快可能在9月降息。投資人最好採取多元靈活的投資策略，以因應不確定的環境。

全球最大資產管理公司貝萊德指出，美國企業財報季已由部分大型科技公司率先揭開序幕，市場焦點重新回到人工智慧（AI）與資本支出議題。貝萊德看好AI的長期成長動能，因此仍維持加碼美股的立場。另外，日本受惠於通貨膨脹升溫及公司改革，因此也是加碼標的。

富達國際指出，美國財報強勁，顯示消費動能與經濟韌性推動企業保持優異的獲利。不過，許多正面消息已被市場消化。在新的市場環境下，全球股市進入較均衡的競爭格局，為全球股息投資策略帶來絕佳的機會。

富達國際認為，過去推動美股表現亮眼的因素，如今卻造成不容忽視的集中風險。投資人如果採取全球股息投資策略，可以避免集中布局單一市場，並掌握不同區域的成長周期。

財報 美國聯準會

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