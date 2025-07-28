台股基金績效持續領跑 主動選股優勢 今年來51檔漲幅打敗大盤

台股近期由AI、半導體類股領軍攻高，面對川普關稅期限將至，觀望氣氛濃厚，近一周大盤表現膠著，然仍站穩23,000點關卡，今年來維持1.4%漲幅。而台股基金因為主動選股優勢，今年來141檔中已經有51檔績效打敗大盤。

主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，加上台股類股輪動快速、個股波動性大，建議投資人不妨以主動式台股ETF或台股基金來參與未來上漲契機。

群益投信台股研究團隊表示，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資餘額維持不到2,300億元低量，籌碼也未失控，加上全球AI發展趨勢不變，台灣科技廠受惠程度高，對於台股後市仍正向看待。

圖／經濟日報提供

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易指出，雖然8月1日關稅期限在即，川普關稅政策與言論可能為市場帶來波動，在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠。

接下來，市場秩序有望隨著與美國取得貿易共識後逐漸恢復，預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情，此時凸顯主動選股、靈活調整的重要性，投資策略應採成長股與價值股並重。

群益長安基金經理人陳朝政表示，產業配置方面，AI作為未來數年中科技業最重要發展方向，不能因短期產業秩序混亂而過度保守，此時技術創新及寡占優勢公司仍是選股考量的重中之重，特別著重新產品、新應用，另籌碼集中相對輕的個股。