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億級大戶等雙賺！高資產存款比重暴增至47.4% 擁抱台幣計價債券基金

美股等股市創新高 放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金卻續吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
基金示意圖。圖／AI生成
基金示意圖。圖／AI生成

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美國等股市雖然創歷史新高，但資金流向顯示，不少投資人居高思危，開始贖回槓桿股票基金。另外，放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金及非投資等級債基金都大量吸金

EPFR統計，到16日為止的一周，槓桿股票型基金已連14周失血，放空基金在過去14周有12周為淨流入，超短天期債券基金則享有今年以來第26周的淨流入。投資人追求傳統資產以外的另類投資，加密貨幣基金大量吸金。

整體來說，股票型基金單周共吸金47億美元，平衡型基金進帳12億美元，另類基金吸金90億美元，債券基金吸金156億美元。貨幣市場基金則遭贖回260億美元，為13周來新高。

在境外註冊的美股基金吸金達九周新高，但在美國註冊的美股基金則是失血，整體來看，美股基金為淨流出，在過去14周有11周為淨流出，且6月流出美股基金的資金達到30個月以來的新高。另外，散戶投資人贖回美股基金的金額則達到31周新高。

資金流到歐股基金，以求分散風險。不過，投資人避開單一市場基金，而是投入區域型基金。德國基金遭贖回金額為七周新高，法國基金失血金額更達30周新高。

在債券基金方面，非投資等級債券基金單周吸金270億美元，短天期美國債券基金吸金為十周來新高。新興市場債券基金持續吸金，以中國大陸債券及泰國債券基金各進帳逾3億美元最多。

吸金 債券 放空 加密貨幣 散戶投資人

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