00980T緊抱科技巨頭 聚光

美股續創新高，其中集結AI趨勢主流題材的那斯達克指數，自4月低點反彈以來漲幅已達35%，今年以來更累計上漲8.3%，其中輝達、微軟等市值排名領先的科技巨頭，扮演市場多頭指標。凱基投信表示，AI相關供應鏈需求暢旺，訂單能見度高，相關產業龍頭持續受到市場青睞，可做為資產配置的投資方向。

凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T）研究團隊表示，去年那斯達克指數全年上漲28.1%，漲幅中有九成由市值前十大個股所貢獻。進一步統計前十大個股個別貢獻指數漲幅，輝達貢獻8.2%，蘋果3.1%，亞馬遜2.9%，Meta、谷歌母公司Alphabet、博通皆貢獻2.2%，特斯拉2%，微軟1.3%，網飛0.7%，好市多0.4%，扣除掉前十大個股，那斯達克其他成分股則合計貢獻指數漲幅2.9%。

00980T研究團隊指出，由2024年那斯達克指數前十大企業市值占比約達六成，貢獻指數漲幅卻高達近九成看來，顯見龍頭企業占據產業主導地位，在產業成長過程中具備優勢，也因此有更高機率引領上漲趨勢。加上擁有龐大現金流做為「護城河」，在企業競相投入AI建置的軍備競賽中，前十大企業將更有機會在未來AI賽道上勝出。

從美股市值變化，也可以看出前十大企業受惠「護城河」加持，更容易享受市值成長果實，進而形成強者恆強局面。例如疫情以來，那斯達克成分股市值總計增加18.5兆美元，前十大企業就占了13.9兆美元，約四分之三，其中又以輝達、蘋果、微軟市值增加最多，分別增加3.1兆美元、2.4兆美元、1.9兆美元，顯見想要參與企業成長契機，布局那斯達克市值前十大企業，有更高機會放大投資效率。

AI趨勢明確，帶動美國科技股後市看俏，00980T配置七成美國股票，追求長期投資的資本利得成長，聚焦布局那斯達克指數市值前十大成分股；並搭配三成美國中天期公債，以控管投資組合的風險。

00980T即將於7月29日至8月4日展開募集，欲分享那斯達克前十大企業成長果實又想兼顧平衡風險的投資人，不妨透過00980T，站在強者肩膀上一同成長。