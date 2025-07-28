全球市場觀測站／美股延續多頭格局

美國與日本近日達成貿易協議，市場預期下一個可能達成協議的地區將是歐盟。加上Google母公司Alphabet公布亮眼財報，進一步推升市場對AI概念股的樂觀情緒，美國標普500與那斯達克指數於7月24日收盤雙雙創下歷史新高。

市場逐漸消化關稅疑慮，投資焦點轉向聯準會可能再次啟動降息的議題。整體而言，全球主要股市的多頭格局有望延續，儘管短線走勢可能出現震盪，但若出現拉回，反而是良好的進場時機。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，美國總體經濟數據展現韌性，減緩市場對經濟衰退的擔憂，企業財報表現更是優於預期。

目前已公布財報的企業中，有61%每股盈餘高於分析師預估，遠高於歷史平均的48%。其中，科技巨頭的營收與獲利持續成長，標普500指數成分股2026年盈餘預測的上修廣度更創下2012年以來新高，顯示企業基本面已跟上股價漲勢，降低高估值的疑慮。

林元平表示，川普政府推出的「大而美法案」延長並擴大減稅措施，為經濟注入額外動能；同時，聯準會官員態度轉鴿，9月降息幾乎成為市場共識，寬鬆的貨幣環境有助於壓抑利率上行壓力，並提振市場信心。穩健的經濟數據、強勁的企業財報與政策支持，共同推動美股維持多頭格局。

另一方面，印度股市近一周呈現震盪整理走勢。瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度企業第1季財報表現分歧，資訊科技板塊相對疲弱，市場正等待更多企業財報與宏觀經濟數據的指引。

除了企業基本面，國際關稅與政策不確定性也壓抑市場風險偏好，特別是近期歐美針對中國與亞洲製造業施加新關稅，可能間接影響印度在全球供應鏈的角色與出口訂單波動。此外，美國聯準會的利率政策與油價走勢，也對資金流向與通膨預期產生連鎖效應。

展望後市，若主要藍籌企業持續繳出佳績，國內總體經濟環境維持穩健，並搭配外部風險緩解，市場仍有望逐步走高；惟短期內仍將受到財報、關稅與其他非基本面因素影響而出現震盪。