另類資產基金 投資新寵

美國等股市雖然創歷史新高，但資金流向顯示，不少投資人居高思危，開始贖回槓桿股票基金。另外，放空基金、加密貨幣基金、另類資產基金及非投資等級債基金都大量吸金。

EPFR統計，近一周到16日，槓桿股票型基金已連14周失血，放空基金在過去14周有12周為淨流入，超短天期債券基金則享有今年以來第26周的淨流入。投資人追求傳統資產以外的另類投資，加密貨幣基金大量吸金。

整體來說，股票型基金單周共吸金47億美元，平衡型基金進帳12億美元，另類基金吸金90億美元，債券基金吸金156億美元。貨幣市場基金則遭贖回260億美元，為13周來新高。

EPFR統計，全球股票基金連14周吸金，近一周淨流入金額足以抵消日本及美國股票基金的淨流出。成熟市場基金已連續四周吸金，過去14周有12周為淨流入。

在境外註冊的美股基金吸金達九周新高，但在美國註冊美股基金卻失血，整體來看，美股基金淨流出，過去14周有11周為淨流出，且6月流出美股基金資金達到30個月以來的新高。另外，散戶投資人贖回美股基金的金額則達到31周新高。