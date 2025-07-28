投信：雙核心策略靈活布局

進入川普2.0時代，受政策變數影響，市場預期今年全球經濟將同步放緩，再加上目前全球金融市場進入高檔震盪，且8月1日川普關稅大限將至，全球市場仍有變數，面對下半年高波動的市場環境，建議投資人可透過雙核心多重資產基金進行資產配置，以「企業獲利驅動」與「地緣風險驅動」為核心策略，靈活調整投資部位，有效控管投資組合波動率，並追求低波動與長期穩健回報。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，根據彭博過去十年數據顯示，第4季股票、REITs通常是表現亮眼時機，季節性資金回流與年底作帳行情帶動，皆有不錯平均報酬率。此外，市場預期美國可能於9月啟動新一輪降息循環，帶動整體信用資產評價重估，把握降息題材亦有望提升資產組合收益。

6月以來受美國關稅政策與以伊戰火影響，全球金融市場多空角力。近期川普上任後主要政策大而美法案、天才法案等已逐漸落地，接下來市場風險即是8月1日美國對其他國家實施「對等關稅」，預估第3季金融市場仍會受到多重風險所影響。

此外，受川普貿易關稅政策及地緣政治情勢日益升溫影響，加上對美國債務攀高擔憂，全球央行開始降低對美元依賴。