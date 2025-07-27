國內首檔可納入比特幣現貨ETF的基金 即將問世

富邦投信將於8月4日募集全新「富邦雙核心戰略多重資產基金」，這是國內首檔可納入比特幣現貨ETF的基金，標誌台灣基金市場邁向虛擬資產配置新時代。

這檔基金將於明（27）日正式發表，據了解，最大亮點在於採用富邦投信自研的GTS全球動盪訊號，作為風險預警與資產配置依據。當指標偵測到地緣政治風險升高時，將靈活加碼黃金ETF、比特幣現貨ETF，以及美國、英國、澳洲、紐西蘭等成熟市場公債，並相對減碼成長型資產如科技股與趨勢產業。

富邦投信強調，這套策略已歷經2020年疫情爆發與2024年美國總統大選等重大事件考驗，具備因應突發市場黑天鵝的應變能力。