國內首檔可納入比特幣現貨ETF的基金 即將問世
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
富邦投信將於8月4日募集全新「富邦雙核心戰略多重資產基金」，這是國內首檔可納入比特幣現貨ETF的基金，標誌台灣基金市場邁向虛擬資產配置新時代。
這檔基金將於明（27）日正式發表，據了解，最大亮點在於採用富邦投信自研的GTS全球動盪訊號，作為風險預警與資產配置依據。當指標偵測到地緣政治風險升高時，將靈活加碼黃金ETF、比特幣現貨ETF，以及美國、英國、澳洲、紐西蘭等成熟市場公債，並相對減碼成長型資產如科技股與趨勢產業。
富邦投信強調，這套策略已歷經2020年疫情爆發與2024年美國總統大選等重大事件考驗，具備因應突發市場黑天鵝的應變能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言