混搭主被動產品 可攻可守

財富管理專家表示，近年來台股ETF產品發展多元，自最先的市值型與高息型，發展至結合產業主題、ESG主題等的台股ETF，今年來更有主動式ETF的加入，也讓投資人在以台股ETF作為主要理財工具時，更能就自身投資目標與偏好來選擇合適的產品。

今年是台灣主動式ETF元年，目前市面上已有五檔主動式台股ETF掛牌交易，提供投資人不一樣的台股理財選擇。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，在台股ETF選擇搭配上，年紀越輕的人，可承受的風險較高，可在積極型產品上有較高的配置，成長性較強的主動式台股ETF或市值型ETF便是年輕投資者可考慮的標的，甚至還可搭配主題型產品來強化投資成長動能，例如半導體主題ETF，以更大程度的追求潛在資本利得，加快財富累積速度，主動式ETF因有更靈活的選股策略，有望進一步提高投組的超額收益，更是年輕族可作為核心部位的選擇。

陳沅易指出，而對於上有老、下有小的40-60歲三明治世代，在資產配置上需開始導入守成概念，建議可增持高股息ETF，朝向更為穩健的配置模式，在此階段同樣保有部分主動與成長型ETF來掌握市場成長機會，也同步有高股息ETF來強化投資組合防禦能力，並以此建立收益來源。當然，不管投資人是處於哪個年齡階段，或是擁有不同的投資目的，在進行ETF投資前，必須先瞭解各產品的選股邏輯、產品的規模與流動性等等資訊，才有助找出符合自己投資需求的ETF。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，今年除息行情結果顯示填息成功率不到五成、且科技股與傳統產業表現分化，面對高股息ETF投資應採取「股息打底、成長加值」策略，避免單純追求高殖利率而忽略成長潛力。