基金特蒐／歐高股息基金 錢景亮

當前市場環境正處於重要轉折點，從過去十多年由成長型股票一面倒的格局，逐漸轉向為平衡的局勢。自2022年以來，全球進入利率正常化階段，歐洲市場風格也出現轉變，價值股開始表現相對強勢，顯示成長與價值的長期失衡正在修正，歐洲高股息策略吸睛度再度升溫。

安聯高息股票基金經理人為程昀（Grant Yun Cheng）與Andrew Koch。根據基金月報資料，截至2025年5月底，安聯高息股票基金在類股的配置上；其中金融類股配比最高、達25%，其次為工業類股近20%，必須消費11.71%；投資區域以法國16.59%最高、其次為德國16.44%、美國16.3%。

投資經理團隊研究發現，高股息策略在歐洲市場展現出特殊的優勢。歐洲本來就是一個以「收益型投資」為主的市場。在資金追求穩定回報、通膨與利率逐漸回落過程中，相對具吸引力的股利殖利率自然成為資金回流重要考量。更重要的是，股息投資不只是收益工具，也反映企業體質。

從資本結構角度來看，願意且能夠穩定發放股息的企業，通常擁有穩健現金流、財務紀律與較強的可預測性，這些特質在當前波動加劇的市場中，更顯珍貴。此外，歐洲市場產業分布均衡，較不倚賴個別巨頭或單一產業，也使高股息策略的風險分散效果更為明顯。

安聯高息股票基金經理人程昀。安聯投信/提供

安聯歐洲高息股票基金經理人程昀認為，在風格重新洗牌的過程中，股息策略正逐漸受到更多類型投資人的青睞。例如對市場不確定性感到憂慮投資人，會傾向選擇能提供穩定現金流策略，以應對短期波動；而對於追求穩定收入來源的族群，特別是退休資金或長期配置的機構客戶，則更重視股息所帶來的可預期性與下檔保護。

就機會面，歐洲其實正處於結構性轉型的關鍵時刻，這當中包含幾個面向。首先，在財政政策上，歐洲各國正從過去緊縮為主的架構，轉向更具彈性的擴張路線。以德國為例，這個一向堅持財政紀律的國家已釋出逾5000億歐元用於基礎建設與數位轉型，並鬆綁過去對赤字的嚴格限制。

歐盟層級則計畫投入高達8,000億歐元強化國防支出。這類政策上的改變不只是短期刺激，更代表歐洲在地緣政治風險與能源議題後，積極尋求政策自主與經濟韌性的具體行動。除了財政轉型之外，程昀認為，歐洲央行在貨幣政策上也展現出比美國更多的調整空間。

例如：美國由於高通膨與政策變動壓力，在利率政策上處處受限，相比之下，歐洲的通膨壓力已相對緩和，使得歐洲央行有更大的空間為經濟與市場注入更多流動性。這樣的貨幣彈性，讓歐洲在應對內外部衝擊時，具備更強的政策機動力。

產業配置上，投資經理團隊重點圍繞在「穩定收益」與「合理評價」平衡之上。目前配置較高比重的產業包括金融、工業等類股，主要是具備長期價值與短期韌性的區塊。另一方面，逐漸躍上投資主流的永續投資題材，也是重點。

操作心法

●歐洲高股息穩定領息、參與企業成長機會

在市場風格重新洗牌過程中，股息策略正逐漸受到更多類型投資人的青睞。投資歐洲高股息股票不僅可以參與企業基本面的成長，也能藉由穩定配息，增強整體投資組合的韌性與回報結構。（高瑜君）

投資小叮嚀

●觀察歐美貨幣政策走勢

歐洲資產整體評價也相對合理，產業分布平均，這樣的結構不僅降低系統性風險，也讓資金在分散配置上有更多機會參與不同產業復甦周期。另外，面對近期受景氣復甦動能可能放緩、通膨議題，亦需關注美國聯準會及歐洲央行貨幣政策調整方向及步調。

●定期定額搭配逢回單筆加碼

投資要有長線概念，尤其是建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略，長期穩定主動參與相關市場，不用擔心市場波動，反而可藉由市場波動帶來較適合的介入點，中長期參與市場。（高瑜君）