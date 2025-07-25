首檔同時聚焦日股日企美債多重基金 8月登場

日本與美國談定對等關稅稅率15％，是目前亞洲最低，日股衝高在歷史高檔區，日本資產投資近期受到投信及財富管理機構的青睞。柏瑞投信指出，隨著日本經濟2020年開始重回成長正軌，日本股市也跟著一路回升、近年來屢創新高；在日本企業發債需求強勁的帶動下，日企美元債的發債數量和發債規模亦呈現同步增長的態勢。

儘管日本經濟近期受到美國關稅措施影響而略為趨緩，但市場對於日本長期總經前景仍多持樂觀態度。柏瑞投資日本股票資深投資組合經理Yukihiro Iwasaki指出，日本經濟環境趨於穩定，日本實質經濟成長率長期平均維持在1%，中期亦將維持相同成長力道。儘管仍將面臨關稅政策調整的干擾，但目前日股已強勁回彈並突破解放日前的高點。

值得關注的是，東京證交所10年前就開始呼籲改善股東權益報酬率，近年已收到回應，日本企業治理改革展現成效，股東獲得強勁回報，可望支撐日股再往上攻。

在日本債市方面，相對看好日企美元債的後市。柏瑞投資日本固定收益投資團隊主管Tadashi Matsukawa表示，日企美元債的主要發行人為金融產業，且投資等級占比超過90%，擁有相對較低的違約率。從價值面來看，日企美元債當前殖利率逾4%，亦較日本股票股利和日本公債殖利率更佳，相對具有投資吸引力，並有望受惠於美國聯準會下半年的降息趨勢，未來幾個月的表現料將相對穩定。

柏瑞日本多重資產基金預定經理人方定宇表示，藉由股債合一、攻防一體的日本多重資產策略，不但較持有單一資產的投資效率大躍進，更可參與日本股債市的中長期漲升契機。

柏瑞投信將在8月推出日本多重資產基金，這是台灣第一檔同時布局日股及日企美元債的基金，以6成股市、4成債市為配置內容。