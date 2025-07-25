All、High、優！柏瑞投信推日本多重資產基金 8月11日正式募集

接下來如何搭上日本股債市的新多頭行情？柏瑞日本多重資產基金預定經理人方定宇表示，藉由股債合一、攻防一體的日本多重資產策略，不但較持有單一資產的投資效率大躍進，更可參與日本股債市的中長期漲升契機。柏瑞投信指出，柏瑞日本多重資產基金可重點歸納出「All、High、優」的亮點。

柏瑞投信進一步表示，全日本資產（All）：本基金採用股6債4的經典配置，全方位布局日股結構性轉變帶來的增長潛力，並透過日企美元債的收益機會，緩衝市場波動對整體投組的可能衝擊。

高信評日企美元債（High）：在選債上，聚焦優質日企美元債，以日本金融債券為主，並著重投資等級的信用評等，憑藉日企美元債較高的殖利率優勢，以及較低的利率波動風險，期望提升投組收益能力。

優質日股標的（優）：在選股上，偏好日本大型企業股票，透過柏瑞獨家生命週期分類研究(LCR)，依照企業成熟度和週期性，將營運模式相似的公司分組、再精準研究分析，篩選出具潛力的優質標的建構股票投組。

柏瑞日本多重資產基金為境內首檔同時布局日本股票、日企美元債的多重資產基金，尋求參與日股的長期增長潛力，並配置日企美元債來緩衝市場波動，同時提高優質收益來源機會。

本基金保管機構為中國信託商業銀行，將於8月11日正式募集，有新台幣、日幣、美元等三種計價幣別。惟上述配置仍將隨市況進行調整，並須留意日本股債市仍有波動風險。