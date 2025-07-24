不確定性大幅降低！日股烏雲散去 路博邁：長線更有利

隨著日本參議院選舉塵埃落定，美日關稅談判也告一段落，日股市場的不確定性大幅降低，激勵日股日經225指數近兩日（23、24日）漲幅達5%以上。

路博邁台日雙星股票基金（本基金配息來源可能為本金）經理人王昱如表示，日本股市23日上漲，主要受到兩項重大不確定因素的解除所帶動。首先，日本國會選舉結果已經出爐，消除了政治變數。其次，有關美國針對日本商品，特別是汽車產業的關稅議題也明朗化。原本市場擔心美方會大幅調高汽車關稅，最壞情境可能維持25%，但最終下降至15%，對日本經濟影響有限，讓投資人鬆了一口氣。因此，汽車產業成為此次反彈的領漲族群。

在不確定因素消除後，市場也開始預期日本央行升息的時點可能會較原先預期提前。這對金融族群是一大利多，因為企業信用狀況穩定有利銀行放貸，利差擴大整體金融業受惠。除了汽車與金融族群之外，市場也看好內需消費相關產業。選舉結果促使市場預期政府將推出更積極的消費稅減免或其他刺激政策，進一步帶動國內消費動能。同時，關稅疑慮解除也有助於緩解物價壓力，對消費族群形成正面支持。

王昱如表示，除了短線的反應外，長期來看，日股的結構性利多仍然延續。企業改革包含股票回購與提升鼓勵等回饋股東措施，仍是市場關注的主題。此外，外資動向也是觀察重點。4月美國貿易戰讓日本成為吸金市場，但7月因選舉和關稅不確定性，外資觀望流入縮減。隨著兩大不確定性解除，預期外資將重新回流日本市場，進一步推升股價。

整體而言，後續表現仍須觀察外資流向、政策細節以及全球貿易情勢變化。不過，長線來看，日本經濟與企業改革題材吸引力不容小覷，相關族群可望持續受惠。