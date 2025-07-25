平衡型基金 法人喊買

美國與各國貿易關稅協議逐漸明朗，美股主要指數再創歷史新高。不過，市場不確定因素仍多，法人建議投資人在布局時，仍以全球型股票或股債平衡型基金為主，搭配看好的單一市場或產業基金。

今年以來美元弱勢，加上投資潮流轉向全球化，美股以外的其他主要股市表現也很出色。德國股市同樣創歷史新高，且今年來大漲22.8%，帶領歐股今年來表現令人刮目相看；主要新興市場則以南韓今年來強漲32.7%最優，拉丁美洲雙雄漲幅也頗可觀，墨西哥漲14%，巴西漲12.5%。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting分析，德股強勢，源於三重優勢：產業配置差異化（金融、工業股占比達42%，遠高於科技股7%）、基建與國防支出（千億歐元投資計畫）、美元再平衡需求（美國稅改削弱美元吸引力）。

Dina Ting指出，韓股上漲的核心動能來自國防工業全球化擴張。南韓航太企業正於德國、波蘭等地設立生產基地，直接受惠於歐洲國防預算提升，加上總統大選落幕後政治趨穩、ETF淨流入激增121%，形成多重支撐。

至於拉丁美洲，Dina Ting指出，墨西哥憑藉「近岸外包」優勢及消費必需品類股抗跌特性（本益比12.6倍，低於五年均值），抵消匯率下滑衝擊；巴西則受益於「中國加一」戰略，成為農產品替代供應樞紐，中資協議深化成長潛力，但需關注2026年大選變數。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美建議，基金核心配置首選美國及全球平衡型，股票基金持續看好科技產業，非美元資產看好日本與印度基金。投資人可以透過海外ETF，來參與德、韓、墨、巴等單一股市的行情。

瑞士百達資產管理指出，美國與各國關稅談判逐漸明朗化、多數股市已收復第2季跌幅。不過市場短暫回穩的背後，多項潛在風險並未退場。