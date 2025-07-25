台股平衡型基金 九檔贏大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
今年來績效勝大盤台股平衡基金 圖／經濟日報提供
今年來績效勝大盤台股平衡基金 圖／經濟日報提供

川普關稅期限在即，全球金融市場高檔震盪，法人表示，台股近來投資難度提高，建議現階段可以台股平衡基金因應市場的波動。觀察今年以來打敗大盤的台股平衡基金有九檔，近一月績效有群益安家基金、滙豐安富基金以逾7.7%的績效，跑贏大盤的7.3%漲幅。

群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金的優勢在於不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機，有助投資組合效益。

群益安家基金經理人李蕙君指出，整體產業受惠AI算力需求百倍成長，須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，布局具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。

下半年投資重點可聚焦五大核心領域，第一，先進封裝技術需求持續擴張，受惠AI晶片複雜度提升，相關設備商產能利用率已見明確能見度；第二，主權AI基礎建設於歐美與中東同步啟動，帶動資料中心規格升級與區域供應鏈重組。

第三，高壓直流電源架構與全水冷散熱方案因應高功率晶片成為主流，能源效率優化推動相關解決方案滲透率提升；第四，網路通訊加速邁向800G規格，開放架構互連技術推動下一世代1.6T發展；第五，終端應用場景擴展至智慧家電與人形機器人領域，結合視覺語言模型推動消費與工業場景智能化進程。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，美、台總體經濟維持穩定表現，加上AI樂觀發展趨勢，吸引資金持續回流台股，帶動加權指數收復今年以來失土。下半年預期台股受惠AI蓬勃發展，驅動企業獲利成長，因此基金維持相對偏多操作。

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