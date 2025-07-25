歐元資產三利多 錢景亮

今年以來，美元不再強勢，加上歐股表現勝美股，都提高全球投資人對於歐元資產的興趣及信心。不過，國人持有歐元資產的比重仍低。法人指出，除了直接投入歐股及歐債基金以外，投資人也可以布局全球型基金，來提高歐股及歐債的比重。

今年以來，歐元兌美元升值逾一成，主要歐股漲幅也勝過美股。川普關稅及「大而美」法案影響投資人對於美元資產的信心，雖然美元短中期內仍維持避險資產的角色，但許多資產管理公司建議多元布局，打破美元資產一枝獨秀的局面。

投信投顧公會統計，國人持有歐元資產的部位仍低，仍有成長空間。到6月底為止，國人持有的歐元計價境外基金僅1,203億元，遠低於南非幣計價基金的2,127億元，也低於澳幣計價基金的1,403億元，且歐元計價基金規模今年上半年只成長8.3%。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，在企業盈餘韌性、估值具吸引力與歐元走強的三重利多下，歐元區的吸引力正快速提升，正吸引資金重回該地區。

Dina Ting指出，僅以德國的基礎建設支出提案為例，部分估算指出，未來十年，德國平均每年經濟成長率可望因此增加超過兩個百分點。如此全面的改革不僅將有利於德國的國防產業，更能透過帶動就業與發展關鍵領域（如製造業、綠色科技、數位基礎設施）來強化整體經濟表現。

在歐債方面，路博邁資產管理指出，歐元區通貨膨脹溫和，歐洲央行（ECB）立場偏鴿派，加上歐債殖利率穩健，都提升歐洲公債及信用債對全球投資人的吸引力。預期ECB在9月及12月都會降息，部分歐洲固定收益資產持續具有投資價值。

路博邁分析，在德國1兆歐元的五年投資計畫開始提振經濟增長之前，歐洲經濟活動在短期內仍將疲軟，且今年下半年的薪資增長將放慢，通膨也會加快回落。