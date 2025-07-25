非美股票型基金 火熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨著市場情緒回穩，歐洲及新興市場強勢回彈，推升非美市場股票型基金表現火熱，一舉包辦境內外股票型基金今年來報酬前十強。法人表示，過往美股與科技股獨領風騷，但在貿易戰與政策變數升溫下，資金流向正悄然重塑市場版圖。

統計截至23日，MSCI美國指數今年來漲幅僅個位數，不過歐洲及各新興市場指數同期間漲幅多有雙位數甚至逾二成；也因為歐、亞、拉美市場的好表現，挹注境內海外股票型基金報酬。

理柏資訊統計至23日，摩根大歐洲、瀚亞非洲、復華華人世紀、凱基新興市場中小、PGIM保德信拉丁美洲、日盛亞洲機會及瀚亞歐洲等基金，今年來績效逾一成，引領市場多頭。

瀚亞歐洲基金經理人賴盈良表示，經過歐洲央行不斷的降息，歐盟金融環境變得更為寬鬆，先前的貨幣貶值也有利於出口；德國與歐盟的財政支出將推動經濟成長，公共投資也有利於銀行與工業類股。

今年以來美股不再獨強，資金開始湧入歐洲與新興市場，全球資產重新配置成為進行式，加上歐盟國家有意願開始推動改革，有助於提升企業競爭力，中長線來看仍具投資機會，建議可偏多操作。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，關稅談判持續推進，將降低市場不確定性，加以美國經濟穩健、企業獲利維持增長的狀態下，仍看好全球股市下半年表現，若遇回檔建議可分批布局。

此外，全球股市歷經近三個月反彈，多來到波段高檔，近期進入財報季檢視，可能增添行情波動可能性，因此配置布局除了聚焦成長性高的美股AI及美國製造業回流受惠題材之外，同時採分散配置，布局於中、日、台、韓及歐股，掌握全球產業趨勢及各市場利基。

針對拉丁美洲方面，PGIM保德信基金經理人江宜虔指出，雖川普關稅政策帶來短期變數，拉美受影響相對小，加上通膨回穩、財政改善，2025年企業獲利有望回升。

去年大跌近三成後，拉美股市估值偏低，具補漲空間，惟仍須留意全球衰退風險。內需股如金融、醫療、地產等表現相對穩健。

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