全球股市收復今年來失土 非美股票型基金崛起

市場恐慌情緒大幅舒緩，帶動全球主要股市來逐步收復今年來失土，在歐洲、各新興市場表現相對突出帶動下，推升非美市場股票型基金崛起，包辦境內海外股票型基金今年來績效報酬前十強。

投信法人分析，過往多由美股或聚焦美國科技基金績效獨占鰲頭，不過今年來因貿易戰等市場不確定性使市場資金轉向非美市場，進一步帶動相關股市及基金績效表現。

截至23日，據統計MSCI美國指數今年來漲幅僅個位數，不過，歐洲及各新興市場指數同期間漲幅多有雙位數甚至逾2成；也因為歐、亞、拉美市場的好表現，挹注境內海外股票型基金報酬。

理柏資訊統計至23日，摩根大歐洲、瀚亞非洲、復華華人世紀、凱基新興市場中小、PGIM保德信拉丁美洲、日盛亞洲機會及瀚亞歐洲等基金，今年來績效逾一成，引領市場多頭。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，關稅談判持續推進，將降低市場不確定性，加以美國經濟穩健、企業獲利維持增長的狀態下，仍看好全球股市下半年表現，若遇回檔建議可分批布局。

此外，全球股市歷經近三個月反彈，多來到波段高檔，近期進入財報季檢視，可能增添行情波動可能性，因此配置布局除了聚焦成長性高的美股AI及美國製造業回流受惠題材之外，同時採分散配置，布局於中、日、台、韓及歐股，掌握全球產業趨勢及各市場利基。