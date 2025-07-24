台股基金規模5,883億元寫新高 統一投信近月增53億元、居增額之冠

台股行情強強滾，推動台股基金規模創新高。據投信投顧公會統計至6月底，全體台股基金規模近一月成長356.1億元至5,883.9億元，一舉突破去年底創下的歷史紀錄5875.2億元。全市場34家基金公司中，有九家的台股基金規模也創高，其中統一投信近一月大增53.7億元，規模增額最多。

觀察統一投信旗下四檔台股基金規模也改寫自身紀錄，包括統一奔騰、統一黑馬、統一龍馬及統一經建基金，近一月規模增幅分別達6.2%、6.0%、8.6%及7.5%，主要來自淨值成長。其中，統一奔騰基金淨值於18日首度突破280元大關，統一黑馬基金同日淨值也增長至237.5元。統一奔騰及統一黑馬基金為市場上少數規模在百億元以上，且淨值超過200元的台股基金，6月底規模達227.2億元及163億元。

統一投信表示，雖然下半年全球景氣出現放緩跡象，以出口美國為主的企業可能受到關稅及美元走貶衝擊，但市場對AI的需求依舊強勁，不僅帶動供應鏈營運持續成長，甚至有望彌補相關類股匯損壓力。

近日公布財報的半導體大廠第2季營收創新高，且AI相關營收高達百億美元，逐步接近AI營收占比過半的目標，顯示AI仍保持高速成長。建議投資人可以透過台股科技型基金分批布局。統一奔騰基金鎖定台股科技產業高成長潛力，投資配置以AI相關供應鏈為核心，搭配折疊手機及彩色電子書／電子紙等具備利基市場的產業。

隨著台股漲至高檔區間，統一投信預期短線將呈現震盪，且類股輪動加速。若投資人擔憂產業集中風險，也可以增添配置台股一般型基金，如統一黑馬基金。這檔基金投資範圍遍及台股全產業，持股集中獲利成長及穩定性雙高的黑馬股，可以靈活參與類股輪動的投資機會。