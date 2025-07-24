快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

陸港股鹹魚翻身 大中華基金近月績效稱冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大中華基金績效。（資料來源：理柏資訊）
大中華基金績效。（資料來源：理柏資訊）

港股近期鹹魚翻身，帶動大中華基金近月漲勢居各主要類型之冠。投信法人表示，隨南下資金流入，持續挹注港股流動性，加上美元走弱促使外資流向新興市場，陸港兩市將同步受益，仍看好下半年有表現機會。

陸港股擺脫關稅戰泥沼，7月以來包括港股恆生及國企、A股上證等主要指數震盪向上，屢創今年來新高，進一步推升大中華基金績效表現。理柏資訊統計至2025年7月21日，在投信投顧公會主要分類中，大中華基金近一個月類型平均漲幅達7.4%稱冠，其次是中國A股基金7.1%、台股科技類基金6.6%。

大中華基金逐步收復今年來失土，其中，復華華人世紀基金今年來漲幅逾16%最為亮眼，宏利精選中華、日盛中國內需動力、國泰中國新興戰略等基金亦有逾5%表現亦相對突出。

財信證券認為，A股市場正處於新一輪做多窗口期，疊加投資人情緒改善、增量資金入場等利多催化，指數仍有上行動能，預計仍以震盪偏強運作為主。花旗則對中國大陸市場的網路、科技及消費性板塊給予增持評等。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，儘管外部環境仍存在不確定性，但市場對於川普關稅政策的擔憂已逐步減緩，隨市場風險情緒好轉，有利資金轉向估值較低的陸港股市場，此外，DeepSeek崛起，加上輝達重啟H20晶片對中國大陸銷售，看好相關通訊及AI供應鏈後市表現機會。

A股 港股

延伸閱讀

Yahoo股市公布投資理財行為調查 關稅變數讓ETF成避險首選

Nvidia AI晶片B30 傳第4季特供中國

美國關稅政策讓數千輛汽車堆積歐洲港口 情況恐持續惡化

寬鬆的貨幣政策、官推產業升級、治理失序內捲 三政策助攻陸港股大漲 後市有戲？

相關新聞

大中華基金 漲聲響起

陸港股近期鹹魚翻生，帶動大中華基金近月漲勢居各主要類型之冠。投信法人表示，隨南下資金流入，持續挹注港股流動性，加上美元走...

陸港股鹹魚翻身 大中華基金近月績效稱冠

陸港股近期鹹魚翻身，帶動大中華基金近月漲勢居各主要類型之冠。投信法人表示，隨南下資金流入，持續挹注港股流動性，加上美元走...

新加坡股市連13高 東協成長基金績效亮

雖然川普關稅期限將至，全球股市高檔震盪，但仍有包括新加坡、英國、加拿大、NASDAQ指數、S&P 500指數、德國、澳洲...

東協基金 紅光滿面

雖然美國總統川普關稅期限將至，全球股市高檔震盪，但仍有包括新加坡、英國、加拿大等共八個股市在7月創下歷史新高；其中，新加...

越股四利多 強彈25%

7月以來全球股市以越南與中國表現突出，越南經濟強勁復甦，越股自4月9日低點反彈至今約25%，中長線因越南經濟將受惠基礎建...

國泰投顧投資展望 成長股放閃 新興債搶鏡

市場逐步消化美關稅政策的各種變數，貿易不確定性和恐慌情緒下降。國泰投顧認為，投資焦點將回歸企業基本面，預估今、明年全球經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。