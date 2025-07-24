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新加坡股市連13高 東協成長基金績效亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信發行東協相關股票基金表現。（資料來源：CMoney）
投信發行東協相關股票基金表現。（資料來源：CMoney）

雖然川普關稅期限將至，全球股市高檔震盪，但仍有包括新加坡、英國、加拿大、NASDAQ指數、S&P 500指數、德國、澳洲、巴西等共八個股市在2025年7月創下歷史新高，其中新加坡指數至7月23日已連續13個交易日創新高，使得今年以來創新高次數達23次，漲幅也來到11.11%，表現相當亮眼，連帶投信發行之東協相關股票基金表現也績效長紅。

以近一年績效來看，群益東協成長基金上漲13.7%表現居冠，統一大東協高股息上漲10.45%居次。法人表示，觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，以製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，投資前景可期，投資人亦不妨透過東協相關基金來參與行情。

群益投信海外研究團隊表示，東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，東協市場中長期投資前景仍看好。東協市場受惠於中產階級逐漸壯大而帶來的內需升級，被看好經濟成長、企業獲利將領先成熟國家。整體來看，在基本面穩健的支持下，加上東協各國也積極推行政策來延續經濟擴張動能，搭配全球供應鏈移轉效應持續，東協國家有望受惠下，投資前景仍值得關注。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，東協國家總經數據符合預期，區域通膨壓力亦可控，搭配股市評價合理，投資價值浮現；以6月PMI表現細部來看，東協國家中，泰國和菲律賓製造業PMI較5月上升，保持在50%以上；新加坡製造業PMI在50%的臨界點；馬來西亞和緬甸製造業PMI較5月均有不同程度上升，但指數均在50%以下；印尼和越南製造PMI較5月有不同程度下降，且均在50%以下。整體而言，新加坡與菲律賓股市表現相對穩健，馬來西亞、泰國股市則表現落後，泰國政局不穩，邊境衝突與執政聯盟不穩定拖累市場情緒，外資觀望，企業EPS持續下修，缺乏明確反彈催化劑。

PMI 東協

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