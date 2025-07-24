美非投等債 進場時機到

近期金融市場動盪反而提供債市良好進場點，目前美國非投資級債殖利率超過7%，除了提供良好的息收下檔保護，根據統計，此時進場投資一年的正報酬機率高達九成。

2010年來，美國非投資級債券平均年度報酬率達到6.7%，面對市場波動時，年度跌幅通常比美股小，年度波動率平均僅為美股的一半，代表在面對市場風險時，美國非投等債能提供較佳的報酬風險比。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，美國非投等債較高的殖利率可望為資產形成保護，且目前逾7%殖利率也提供具吸引力的進場點，優於2010年以來平均值6.28%。歷史資料顯示，當美國非投資級債殖利率介於7~8%區間時進場，持有一年債券正報酬機率高達90%，且多數報酬區間落於5%至10%，甚至能夠達10%以上，顯示出長期持有更具投資價值。

張世民指出，分析今年來債券資產表現，儘管上半年面臨關稅衝擊以及聯準會至今尚未降息等不確定因素，美國非投資等級公司債仍繳出不俗表現，且主要報酬來自於息收貢獻，顯見高殖利率時進場的重要性。

張世民說明，美銀美林研究報告顯示，2025年6月美國非投資等級債券違約率已連續三個月維持1.1%低位，以產業來觀察，高違約率主要分布於媒體、醫療健護與科技產業，然其違約率區間僅為2.2%至4.5%；若以評級區分，CCC評級違約率亦自2023年11月峰值16.5%大幅下滑至7.5%，B與BB評級違約率則皆為0%，反映企業體質已大幅好轉。

張世民認為，企業融資成本在緩步降息環境下，有利於維持基本面相對強勁，配合短時間到期債券規模仍低、整體財務體質提升、供給面出現短缺等技術性因素支持，可望使非投等債放大整體投組獲利潛力，此時建議聚焦評等較佳債券，並以產業分散布局方式，也可策略性採用ETF布局。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，整體研判景氣仍將保持韌性，進入衰退可能性低，非投等債發行公司體質仍優，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低。