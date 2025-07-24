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四檔台股基金商品 績效靚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國與日本正式簽署「貿易協議」，將對主要輸美產品調降關稅，稅率由原先的25%降至15%，利多消息帶動台股商品績效水漲船高，其中，近一月由四檔台股基金績效飆漲逾一成，成為亮點，贏過主被動ETF等。

根據CMoney統計至22日，觀察所有台股基金、台股指數基金、台股主動ETF、台股ETF（不含槓反）、台股ETF連結基金近一月表現，並統一採主級別、淨值還原計算可以發現，近一月平均績效達5.8%，略優於加權報酬指數的5.6%。

進一步檢視前十強標的，近一月報酬率都在9%以上，當中有九檔都是台股基金，唯一上榜的ETF是被動式的野村臺灣新科技50。

前十強依序為合庫台灣高科技基金12.2%、合庫台灣基金10.8%、兆豐豐台灣基金10.18%、國泰大中華基金10.16%、中國信託台灣活力基金9.8%、滙豐台灣精典基金9.3%、統一中小基金9.2%、凱基台灣精五門基金9.17%、野村臺灣新科技9.14%、元大新主流基金9.13%。

合庫台灣基金及合庫台灣高科技基金近一個月受惠於AI相關持股走強而表現佳，與AI相關的ASIC供應鏈業績與未來展望均優於預期，進一步推升AI供應鏈股價走升。

國泰大中華基金鎖定優質中國概念股，精選營運面、獲利面兼具，且在中國設廠或投資前瞻策略規劃個股，同時保留四成持股彈性，適時搭配獲利穩定、具國際知名度、競爭力強及成長性之非中國概念股，如台積電、旺矽、智邦等AI產業鏈關鍵腳色，更能捕捉全球市場利多行情。

野村臺灣新科技50（00935）主要持股有台灣積、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、智邦、緯創、聯詠、世芯-KY、瑞昱。

合庫台灣基金經理人顧克勤表示，近日關稅議題逐漸明朗朝向正向發展，市場轉向專注產業需求與企業財報，而近期進入重量級企業法說會及企業財報公布的高峰，半導體大廠台積電財報表現優異，且在法說會中指出未來AI市場展望樂觀。

整體來看，當前市場氛圍偏多，因此投資布局將持續增加動能較強的AI類股比重。

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