國泰投顧投資展望 成長股放閃 新興債搶鏡

市場逐步消化美關稅政策的各種變數，貿易不確定性和恐慌情緒下降。國泰投顧認為，投資焦點將回歸企業基本面，預估今、明年全球經濟成長2.6%、2.8% ，在全球經濟持續成長下，股市看好成長型類股；債券市場方面，則首選新興市場債及非投資等級債。

美企基本面強勁，2025年第1季標普500指數企業顯示，每股稅後盈餘（EPS）年增約12.8%，其中，約77%企業財報優於預期，高於過去十年平均的75%。

AI發展如火如荼，代理AI和物理AI接連發力，其中，預估代理AI應用未來將以年複合成長率68%速度擴張；物理AI則以電動車及人型機器人最具代表，市場預期自動駕駛到2040年以年複合成長率21%增長，人型機器成長34%，至2050年市場規模有望達近5兆美元，AI躍企業營運獲利重要推動力。

美股隨市場風險偏好增溫、AI引領成長趨勢，市場焦點轉向成長加速的成長股及軟體股，預估今年每股盈餘分別是23.64%、14.44%，優於大盤的10.97%；歐股相對美股估值仍低，預估MSCI歐洲企業今年企業每股盈餘成長現轉機，以歐洲成長股及奢侈品類股有望成長加速，預估到2026年獲利呈雙位數成長。亞洲市場首選印度，以內需為主經濟體面對關稅衝擊有限，企業獲利今年預估年增10.6% 。

全球債市方面，信用債利差水準自今年4月中旬的高點開始收斂，非投等債、新興債受青睞，利差收斂幅度較大。